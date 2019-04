Darko Rajaković, pomoćni trener Oklahome: Naši igrači i treneri su priznati u celom svetu

Naši treneri i igrači su priznati u celom svetu. Smatram da predstavljam našu košarku u NBA i to je velika čast za mene, rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Darko Rajaković, koji je od 2014. jedan od trener NBA ligaša Oklahoma Siti Tandera.

Četrdesetogodišnji košarkaški stručnjak, rođen u Čačku, koji je iznjedrio mnoga velika trenerska i igračka imena, polako je krčio put iz rodnog grada do velike scene, što najjača košarkaša liga na svijetu i jeste.

Sa 16 godina je okončao igračku karijeru i odmah zaplivao u trenerkse vode u Borcu iz Čačka, gdje je samostalno vodio kadete i juniore. To je privuklo pažnju ljudi u Crvenoj zvezdi i sa 20 godina je počeo rad sa mlađim selekcijama "crveno-bijelih". Put ga je dalje odveo u Španiju, a 2012. je preuzeo Tulsa 66 tim u Razvojnoj ligi. Naporan rad i požrtvovanost su se isplatili i 2014. je postao pomoćni trener Oklahome i na toj poziciji je i dan-danas. Kazao nam je da je svaki dan novo učenje i napredovanje i dodao da strpljivo čeka šansu da samostalno vodi jedan NBA tim.

"Za mene je privilegija i čast biti u NBA. To je zahvaljujući mom radu, ali i našoj košarci. Naši igrači i treneri su priznati u celom svetu. Ovo smatram kao priznanje za celu našu struku. Predstavljam našu košarku ovde i to je velika čast", rekao nam je na početku razgovora.

Jeste teško da neki stručnjak van SAD bude trener nekog NBA tima, ali nije nemoguće. Srpski trener Igor Kokoškov na početku sezone je preuzeo Finiks i postao prvi glavni trener u istoriji NBA koji je rođen i odrastao van Sjeverne Amerike.

"Igor je čekao na šansu i dobio ju je, iako mislim da ju je zaslužio i ranije. Ljudima u NBA teško je dati šansu internacionalnim trenerima. Siguran sam da će praviti sjajne rezultate u narednim godinama. I moja ambicija je da radim samostalno, ali da bi se to desilo, mnogo kockica mora da se složi. Moram da napredujem iz dana u dan, da učim, da se usavršavam, kako bih bio spreman za te izazove", kazao je Rajaković.

Od dolaska u Oklahomu ima čast da trenira jednog od najboljih košarkaša današnjice Rasela Vesbruka, koji iz dana u dan, iz meča u meč pomjera granice ispisuje nove stranice NBA istorije.

"Rasel ima unikatan pristup košarci. Nikad nisam video igrača koji u svaku utakmicu ulazi sa toliko energije. Postavlja visoke standarde za ceo naš tim. Raselov pristup je doveo do toga da bude uspešan u napadu i odbrani i da postavlja rekorde na visokom nivou. Ono što ljudi ne mogu da vide to je kakva je ličnost, koliko znači celom timu, gradu i koliko ga saigrači poštuju. Drugačiji je kada je u krugu prijatelja i saigrača, a na utakmici je agresivan na neviđeno visokom nivou", izjavio je Rajaković, koji je jednom prilikom kazao da Vestbruk kupi finte Dejana Bodiroge i Miloša Teodosića, ali ističe da bez obzira na to, niti jedan igrač Srbije ne može da se poredi sa njim:

"On je atleta kakvu nikada nismo imali i to mu omogućava da radi stvari koje su normalnom igraču nedostupne. Dosta je agresivan u napadu na koš i dosta stvari se svodi na zakucavanja i to je teško porediti sa evropskim igračima."

Oklahoma je obezbijedila plasman u plej-of, ali kako stvari stoje, to će uraditi sa sedme ili osme pozicije, iako postoji mogućnost da se u samom finišu domognu petog mjesta, ali je teško povjerovati da će Juta i LA Klipersi prokockati prednost.

"Dosta stvari je uticalo na to da se borimo za sedmo ili osmo mjesto. Pre Ol-stara smo bili treći. Onda je došla serija povreda i dosta igrača je i igralo povređeno. Sve to dovelo je do toga da zabeležimo nekoliko neočekivanih poraza", rekao je on i osvrnuo se na to da su potencijalni rivali njegovog tima aktuelni prvak Golden Stejt i Denver, koji igra na krilima Nikole Jokića:

"Ako želite da budete šampion, onda morate da igrate protiv najboljih i nije bitno da li je to u prvoj, drugoj ili trećoj rundi. Jokić igra fantastičnu sezonu. Mnogo je napredovao od kada je došao i u odnosu na prošlu sezonu, pa čak i u odnosu na sam početak ove sezone. Celi Denver igra odličnu košarku i zahtevno je igrati protiv njih. Bila bi nam neophodna dobra priprema na Jokića i Denver".

Na jednu loptu

Darko Rajaković, pomoćni trener Oklahome, sa pažnjom prati i "vječiti derbi" Crvene zvezde i Partizana u polufinalu regionalne ABA lige. Smatra da će jedna lopta odlučiti finalistu.

"Derbi kao derbi, tu nema iznenađenja. U prva dva meča smo videli veliku borbenost i oba trenera su fantastično spremila ekipe. Razlike su minimalne i pobednik će biti odlučen na jednu loptu. Ne bi bilo nezasluženo da obe ekipe budu u finalu i da se bore za Evorligu", rekao je Rajaković.

Daleko je finale

Ove godine ćemo u Kini moći da uživamo u Svjetskom prvenstvu, a iako mnogi već vide duel Srbije i SAD u finalu, Darko Rajaković ističe da treba ići korak po korak.

"Daleko je to finale. Ne znamo ko će igrati u kom sastavu, jako rano je za prognoze. Moramo da pružimo podršku ekipi. Kažem, nezahvalno je sada prognozirati, ali sigurno je naša ambicija osvajanje zlata", rekao je stručnjak rođen u Čačku.

Brojka:

2014. Rajaković sa stručnim štabom Oklahome bio dio Ol-stara.