Dejvis: Najbolji sam igrač na svijetu

Košarkaš Nju Orleans Pelikansa Entoni Dejvis rekao je da smatra sebe za najboljeg košarkaša na svijetu.

Dejvis je izrastao u jednog od najboljih igrača NBA lige, međutim on se ne bi zaustao kod "jedan od", već smatra da je najbolji.

"Za mene, ja sam najbolji košarkaša na svijetu. Stvarno to osjećam i niko ne može da me ubijedi u drugačije", rekao je Dejvis, a prenose američki mediji.

"Obrva" je prošle godine imao MVP sezonu, prosječno je bilježio 28,1 poena, 11,1 asistenciju, 2,3 skoka i 2,6 blokada.

Rijetko ko može da ga čuva u ligi s pravom ima veliko mišljenje o sebi. NBA sezona kreće 16. oktobra.

Anthony Davis thinks he's the best player in the @NBA, do you agree?

(via @PelicansNBA) pic.twitter.com/SyH3E8JrZM