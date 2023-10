"Delije" oduševile Evroligu (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde dobro su otvorili ovogodišnju sezonu Evrolige nakon ubjedljive pobjede protiv Asvela (94:73) u Beogradskoj areni. No, ako je predstavana na parketu bila sjajna, onda je ona okolo terena tačnije na tribinama bila još bolja.

Na društvenim mrežama postao je hit snimak iz Arene, na kojem se prvo vidi najbolji pojedinac meča Šabaz Nejpir (21 poen), a zatim se kadar seli na tribine gdje je utakmicu pratilo oko 19.000 navijača. Nekoliko širokih kadrova bili su dovoljni da se vidi kako se tribina trese na početku meča, dok su krupni kadrovi poslužili da se istakne kako svaki od navijača u hali utiče na nadglašavanje himne Evrolige.

Jer, kada ste posljednji put čuli himnu Evrolige na Zvezdinoj utakmici?

.@kkcrvenazvezda bringing the noise at the Stark Arena pic.twitter.com/QOPu5vrE20