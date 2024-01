Demijan Lilard trojkom uz zvuk sirene donio pobjedu Milvokiju protiv Sakramenta (VIDEO)

Košarkaši Milvokija pobijedili su na svom terenu poslije produžetka ekipu Sakramenta rezultatom 143:142 u noćašnjem meču NBA lige.

Milvoki je do trijumfa stigao trojkom Demijana Lilarda uz zvuk sirene. Lilard je bio najefikasniji u svom timu sa 29 poena, osam asistencija i četiri skoka.

DAME TIME IN MILWAUKEE ‼️ DAME LILLARD DRILLS THE PULL-UP 32-FOOT #TissotBuzzerBeater BUCKS WIN 143-142 IN OT. #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BptPMrcjcI