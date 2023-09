Dosadašnji košarkaš Portland Trajlblejzersa Demijen Lilard trejdovan je u Milvoki Bakse, javlja Adrijen Vojnarovski.

Desilo se. Bilo je pitanje trenutka i gdje će tačno Demijen Lilard završiti.

Pominjali su se Toronto Reptorsi, Majami Hiti, da bi na kraju završio u Viskonsinu kod Janisa Adetokumba.

Dva superstara nosiće dres Baksa naredne sezone, ali ovaj tim ostaje bez Džua Holideja koji se seli u Blejzerse zajedno sa Denadreom Ejtonom, Tumanijem Kamarom, pikom prve runde iz 2029. godine i još dva zamjenska pika.

U trejd je uključena i ekipa Finiks Sansa u koju će Jusuf Nurkić, zatim Grejson Alen, Nasir Litl i Keon Džonson, navode "Sportske".

BREAKING: Damian Lillard is being traded to the Bucks, per @wojespn pic.twitter.com/boKbDW4fzp