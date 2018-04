Denver oštećen u završnici meča sa Minesotom

NBA liga poslije svake utakmice izda zvaničan izvještaj suđenja u kojem piše sve što se dešavalo u posljednja dva minuta meča.

Takozvani "NBA last two minute report" zanimljivo je pogledati za duel između Minesote i Denvera, koji je odigran u noći između srijede i četvrtka.

Ova utakmica direktno je odlučila koja će franšiza ići u plej-of, a poslije produžetaka Timbervuvlsi su slavili i izbacili Nagetse.

Ako pogledate u skoro pa svakom posjedu nalazi se ime Nikole Jokića, koje je u završnici veoma čvrtsto čuvao Tadž Gibson. U velikom broju slučajeva Gibson je igrao dobru odbranu i u zvaničnom izvještaju.

Međutim, ono što nije dobro jeste koš Džefa Tiga na 1:18, pošto je pri polasku u dribling Tig napravio korake poslije kojih je poentirao, a Minesota došla do prednosti 107:106, piše u izvještaju.

Takođe, možda i još važniji je napad Nagetsa na 30 sekundi do kraja. Milsap je krenuo uz čeonu liniju i prilikom tog prodora faulirao gao je Džef Tig (faul za dva bacanja na 108:106), ali arbitri to nisu dosudili, piše u izvještaju.

Poslije toga Barton je promašio flouter i utakmica je prakično bila gotova. Koš Tiga (posle koraka) i faul koji nije sviran nad Milsapom u značajnoj mjeri odlučili su pobjednika ovog uzbudljivog meča.

NBA’s L2M Report says Jeff Teague should have been whistled for a foul on Paul Millsap with Denver trailing 108-106 with 30.6 seconds remaining in overtime. Nuggets were in the bonus so Millsap would have had two free-throws - https://t.co/3P8aZdRnNm pic.twitter.com/PTySv1nxwl