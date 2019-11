Denver poražen u Nju Orleansu, Jokić 13 poena

Denver Nagetsi poraženi su od Nju Orleans Pelikansa u noći između četvrtka i petka122:107. Majami Hit je bio bolji od Atlante na gostovanju 106:97.

Poslije prvog poluvremena Nju Orleans je na domaćem parketu vodio 56:52, da bi Pelikansi napravili odličnu seriju kada su se vratili sa velikog odmora. Pogađali su Okafor, Lonzo Bol, Holidej i Nju Orleans je imao dvocifreno vođstvo. Tokom cijelog drugog poluvremena Nju Orleans je bolje šutirao, mada je serijom 10:2 Denver uspio počektom četvrte četvrtine da priđe na šest poena minusa (86:80). Ipak tada su se aktivirali Džoš Hart, Brendon Ingram i Džalil Okafor i Pelikansi su trasirali put ka pobjedi.

Okafor je imao 26, poena, Ingram 25, a Frenk Džekson 21. Pelikansi su sjajno šutirali za tri poena tokom meča 15/33. Kod Denvera je debitovao Majkl Porter. Prošlogodišnji 14. pik koji je cijelu prvu sezonu propustio zbog povrede je ubacio 15 poena, dok je Nikola Jokić ubacio 13 uz šest skokova i šest asistencija.

Majami je tokom većeg dijela meča dominirao protiv Atlante. Domaći tim je imao i 18 poena razlike u trećem periodu da bi u posljednjem Atlanta prišla na minus četiri (85:81). Ipak Majami je zatvorio utakmicu zahvaljujući odličnom Tajleru Hirouu koji je meč završio sa 17 peona. Kendrik Nan je bio najefikasniji sa 28 poena, dok je Goran Dragić za 19 minuta ubacio svega četiri. Džabari Parker je kod Atlante imao 23 poena.

