Denver se vratio u igru, Marej i Jokić ubacili 73 poena

Na krilima Džamala Mareja i Nikole Jokića košarkaši Denvera pobjedili su Jutu u petom meču prve runde plej – ofa NBA lige i prišli na 2:3 u seriji. Nagetsi su u Orlandu slavili sa 115:107, a dvojac je ukupno postigao 73 poena.

Juta je bolje otvorila utakmicu, došla do „10“ , a onda se razigrao srpski as Nikola Jokić koji je u prvoj četvrtini ubacio 21 poen. Postigao je pet trojki iz pet pokušaja a i u šutu za dva poena je imao 100 odsto učinak – 3 od 3. U nastavku su Džezeri ponovo došli do dvocifrene prednosti, ali se Denver nije predavao, razigrao se i Marej, pa je upisana važna pobjeda.

Marej je utakmicu završio sa 42 poena, a Jokić sa 31. U poraženoj ekipi istakao se Donovan Mičel sa 30 poena.

Los Anđeles Klipersi su poveli sa 3:2 u seriji pošto su pobijedili Dalas Maverikse rezultatom 154:111. Najbolji u Klipersima bili su Pol Džordž sa 35 poena i Kavaj Lenard sa 32. Prvi strijelac Dalasa bio je Slovenac Luka Dončić sa 22 poena.