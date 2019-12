Denver slavio u Njujorku uz slabu partiju Jokića

Košarkasi Denvera pobjedili su prošle noći Njujork sa 129:92, a u gostima u "Medison skver gardenu" Nagetsi su došli do 15 trijumfa od starta sezone.

Nagetsi su bez velikih problema slavili u Njujorku, a srpski centar Nikola Jokić odigrao je 25 minuta, što je bilo dovooljno za šest poena (3/4 šut iz igre), osam asistencija i 10 skokova.

Čak osam igrača Denvera imao je dvocifrene košgeterske učinke, a prednjačio je Vil Barton sa 17 poena, DŽeremi Grant je ubacio je jedan manje, Džamal Marej dodao je 14, koliko je postigao i Majk Bizli.

Monte Moris je brojao do 15, Huan Ernangomes je postigao 12, a sve to ispratili su Mejson Plamli (11 poena, 11 skokova) i Pol Milsap (10).

U ekipi Niksa, koja je zabilježila 18. poraz, bolji od ostaliih bio je Mičel Robinson koji je meč završio sa 17 poena.

Košarkaši Hjustona bili su bolji od aktuelnog šampiona Toronta na gostovanju 119:109, a Rokitse je do 14. pobjede predvodio Ben Meklemor sa 28 poena.

Barton. Grant. Morris. Murray. Beasley. Hernangomez. Plumlee. Millsap. 8⃣ @nuggets score in double figures to fuel the road W at MSG! #MileHighBasketball pic.twitter.com/XbN4fsnjDG