U NBA ligi često viđamo atraktivna zakucavanja, to nije ništa novo, ali ova situacija je svakako nesvakidašnja.

U glavnoj ulozi je centar Vašington Vizardsa, Tomas Brajant.

On je snažno zakucao, ali na pogrešan način – zakucao je na svoj koš.

Tako je Orlando neočekivano dobio dva poena.

OH NO Thomas Bryant throws down a dunk ... the only problem? He did it on his own basket giving two points to the Magic! pic.twitter.com/NkbwB3214C