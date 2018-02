Devet mjeseci iz snova za Bogdana Bogdanovića

Bogdan Bogdanović iza sebe ima devet mjeseci iz snova, pošto je u tom vremenskom periodu osvojio mnogo toga.

Košarkaš Sakramento Kingsa osvojio je Evroligu, bio je izabran u najbolju petorku takmičenja, potom je bio šampion domaće lige sa Fenerbahčeom gdje je proglašen i za MVP.

Uslijedilo je takmičenje sa reprezentacijom Srbije – Evrobasket. U odsustvu mnogih košarkaša Bogdanović je bio pravi lider tima i vodio je Srbiju do srebrne medalje. Uz to bio je i član najbolje petorke na šampionatu.

Uslijedilo je novo iskustvo za Bogdanovića, NBA liga. Nametnuo se odmah kao lider ekipe, pogodio je za pobjedu Kingsa protiv najboljeg defanzivca lige i najbolje ekipe NBA.

To su čelnici najjače lige na svijetu prepoznali i pozvali ga na Ol-star da nastupa na utakmici "Zvijezda u usponu". Bogdanović je predvodio tim svijeta do pobjede, a na kraju mu je uručena i nagrada za MVP utakmice.

Sve to popisao je popularni Twitter nalog "HoopsHype", a zanimljivo da je ovaj tvit "fejvovao", odnosno lajkovao najbolji Evropljanin svih vremena u NBA ligi – Dirk Novicki.

Nevjerovatnih devet mjeseci je iza Srbina, a to je prepoznao i Novicki koji bi mogao da dobije pravog nasljednika u najjačoj ligi svijeta.

Bogdan Bogdanovic in the last nine months:



All-Euroleague 1st Team

Euroleague champion

Euroleague Final Four MVP

Turkish League champion

Turkish League Finals MVP

Eurobasket silver medalist

All-Eurobasket Team

Rising Stars Challenge MVP



Not bad. pic.twitter.com/6puu56HEiZ