Dino Rađa: Sabonis bi pojeo Jokića

Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige, a tim povodom oglasila se i legenda regionalne košarke Dino Rađa.

Kako ističe nekadašnji centar jugoslovenske reprezentacije, nagrada je otišla u prave ruke.

"Apsolutno zasluženo. Iza Nikole je nevjerovatna sezona. Riječ je o unikatnom talentu koji košarku vidi sasvim drugačije. Momak ima nevjerovatnu košarkašku inteligenciju i to se jako rijetko viđa. Dončić i on imaju strašan košarkaški IQ, a s tim se rađaš, to se ne može naučiti. Igrači, koliko god trenirali, mogu podići neke segmente svoje igre isključivo na temelju fanatizma i rada na sebi, ali ono što ova dvojica imaju, s tim se rađaš. Odigrao je sezonu bez mrlje i od srca mu čestitam", izjavio je Rađa.

Rađa smatra da od Jokića zavisi da li će postati najbolji evropski igrač svih vremena.

"Mislim da može, ali sve zavisi od njega. Nikola još samo da popravi fizikalije i mislim da može dominirati sljedećih deset godina bez problema. Pitanje je samo hoće li se zadovoljiti s ovim što je ostvario, s novcem koji je zaradio ili će ga terati glad za uspjesima dalje. Recimo kao Dražena. Dogodi li se ovo drugo, ne vidim ko bi ga mogao zaustaviti. Ipak, moram reći da je nezahvalno i glupo upoređivati velikane iz različitih epoha. Svaka generacija dala je svoje idole i jako je teško, a po meni i bespotrebno raspravljati ko je najbolji ikad. Košarka se u posljednjih 20, 30 godina puno promijenila. Napad je postao prioritetan u odnosu na odbranu i samim tim različiti profili igrača dobili su na važnosti. Kad bi se našli u duelu Jokića i Sabonisa, Arvidas bi ga fizički pojeo, dok Nikola ima lakoću koju Litvanac nije imao. To je tema za široku diskusiju i svatko ko će u njoj učestvovati imaće argumente koji piju vodu. Sve je stvar afiniteta", poručio je Rađa za Index.

Upitan je koga bi izabrao od trojca Nikola Jokić, Luka Dončić i Bojan Bogdanović.

"Svu trojicu. Šalim se, to je kompleksno pitanje jer o puno parametara zavisi. Ključno je kakvu ekipu imaš, kakav profil ekipe, kakve igrače. Fali li ti centar ili šuter. Zatim, vizija trenera je takođe jako važna. Nekad možeš imati nekoliko top zvezda u ekipi a da ne napraviš ništa jer nemaš ideju šta s njima. No bez sumnje, mislim da nema ekipe koja ne bi željela da ima svu trojicu", zaključio je Rađa.