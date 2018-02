Direktor košarkaških "zmajeva" se ne nada Nurkiću

Ja lično se ne nadam Jusufu Nurkiću u junu kada se nastavljaju kvalifikacije za Mundobasket 2019. godine, kazao je direktor košarkaške reprezentacije BiH Siniša Kovačević i dodao da, prema njegovim saznanjima, niko nije u kontaktu sa centrom Portlanda.

Iako je bilo nekih najava iz Košarkaškog saveza BiH da će razgovarati sa bh. centrom o njegovom povratku u reprezentaciju, kako stoje stvari, Nurkić neće biti na raspolaganju Dušku Vujoševiću u kvalifkacijama za Svjetsko prvenstvo.

"On ovog ljeta treba da potpiše novi višemilionski ugovor u NBA ligi, a u tim slučajevima ti igrači se ne odazivaju reprezentacijama. Ako je to razlog, onda je to pošteno i ljudski. Samo to treba da kaže i oglasi se, a ne samo da daje podršku preko Twittera", naglasio je Kovačević.

I bez Nurkića "zmajevi" zasad dobro guraju. Iako je bilo upitno hoće li uopšte igrati kvalifikacije za SP, jer su morali proći pretkvalifikacije, izabranici Duška Vujoševića se nalaze pred plasmanom u drugi - finalni krug kvalifikacija. Sa dvije pobjede protiv Rusije i Belgije, bh. tim se nalazi na trećem mjestu Grupe E, sa dvije pobjede više u odnosu na posljednju Belgiju.

"Zadovljan sam ciklusom od dvije posljednje utakmice. Ostvarili smo pobjedu protiv Belgije koju smo priželjkivali i koja nam dosta toga donosi, ali ne završava posao, te upisali poraz od Rusije, što je u neku ruku gledajući naš roster, te povrede Elmedina Kikanovića i Milana Miloševića očekivano. Najbitnije je da smo uzeli bodove koji su nam značili, napunili smo 'Skenderiju', a igrači su prošli bez povreda", istakao je direktor košarkaških "zmajeva".

Netom po završetku utakmica 4. kola, FIBA je objavila informaciju da će sve selekcije (prolaze po tri selekcije iz svake grupe) koje izbore plasman u drugi krug prenijeti sve bodove iz prvog.

"To je, po mom mišljenju, dobro. Niko neće smjeti kalkulisati do kraja, igrati nešto laganije. Svaka utakmica je bitna, tako ćemo se i mi postaviti. Svakako da bismo mi sa još jednom pobjedom bili prezadovoljni."

U slučaju prolaza dalje, Grupa E će se križati sa Grupom F, u kojoj su znatno slabije reprezentacije, bar po imenima, a to su Češka, Island, Finska i Bugarska.

"Pratim stanje u toj grupi, ona je po imenima slabija nego li je ova naša. Međutim, u današnje vrijeme mi nismo neka sila za koju se može reći da je favorit protiv bilo koga, jer mi nemamo niti jednog košarkaša u Evroligi. Najbitnije je prvo da prođemo ovu grupu, a poslije ćemo vidjeti", zaključio je Kovačević.