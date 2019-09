Divac u Kući slavnih: Momci, donesite mi zlatnu medalju

Novi član Kuće slavnih u Springfildu postao je proslavljeni srpski košarkaš i generalni menadžer Sakramento Kingsa Vlade Divac koji je tako postao četvrti predstavnih Srbije poslije Bore Stankovića, Aleksandra Nikolića i Dražena Dalipagića.

Poslije velikog priznanja i časti koja mu je ukazana Divac je odgovarao na pitanja novinara. Tako, Žurnal prenosi prve utiske legendarnog sportiste.

"Drago mi je zbog mene i moje familije. Mojih saigrača, trenera, navijača, svih koji su me podržavali tokom svih ovih godina. Kada sam počinjao da igram košarku nikada se nisam nadao da će ovo biti vrhunac, ali mi je drago da se to desilo. Ušao sam u odabrano društvo", rekao je Divac.

Naravno, neizostavna je bila i priča o reprezentaciji, sa kojoj se Vlade u najvećem broju slučajeva vraćao sa medaljama.

"U reprezentaciji sam bio od 1985. do 2002. To je period od 17 godina, sa prekidima zbog sankcija. Sa svakog takmičenja sam se vraćao sa medaljom. Najemotivnija je sigurno zlatna sa Evropskog prvenstva u Atini 1995. Iz mnogo razloga. Što se tiče klupskih, to je prva titula sa Partizanom 1987. Godine", istakao je Divac.

On dodaje da Srbija ima dobre šanse da nastavi trofejni niz i na ovom Mundobasketu.

"Vrhunska generacija. Imaju izuzetno zapažene uloge u svojim timovima, a mnogi od njih su nosioci igre. Jokić, Bogdanović, Bjelica, Boban, sada i Gudurić. Mladi su, imaju sjajnu perspektivu. Malopre sam se čuo sa Bogdanom i Bjelicom. Čestitali su mi ulazak u Kuću slavnih. Rekao sam im poklone ne primam. Samo zlato. Momci, donesite mi zlatnu medalju", rekao je Divac, javlja Telegraf.