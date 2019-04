Divcu novi četvorogodišnji ugovor od Kingsa

Vlade Divac, generalni menadžer Sakramento Kingsa, produžio je ugovor sa ekipom iz Kalifornije do 2023. godine.

Kingsi su trinaestu godinu zaredom propustili plasman u plej-of, međutim ova sezona bila je ohrabrujuća i generalni utisak je da ekipa ide u dobrom pravcu.

Kako prenosi "The Atlethic" legendarni srpski košarkaš dobio je apsolutno povjerenje vlasnika Viveka Ranadiva i glavni zadatak će mu biti situacija oko trenera Dejva Jejgera.

Prema izvorima američkog portala sve je u rukama Divca i njegova će biti posljednja.

Jejgeru je ostala još jedna godina ugovora (5 miliona), a kako je u prošlosti imao nesuglasice sa Divčevim asistentom Brendonom Vilijamsom, očekuje se da se dođe do nekog rješenja.

Trener Sakramenta je ove sezone odradio sjajan posao, Kingsima je zamalo izmakao plej-of, ali su ostvarili najviše pobjeda u ligaškom dijelu sezone još od sezone 2005/2006.

Divac se u Sakramento vratio 2015. godine kao potpredsednik košarkaških operacija, a samo nekoliko mjeseci kasnije došao je na funkciju generalnog menadžera.

Njegov boravak na mjestu glavnog čovjeka franšize za sada je imao uspone i padove, međutim poslije ove sezone jasno je da ekipa ide u dobrom smjeru.

