Đajić: Tako nam je kad mešetari Amer Čolan

U subotu naveče svjedočili smo najskandaloznijem završetku jedne košarkaške sezone u BiH, koja je po mišljenju mnogih bila možda i najkvalitetnija dosad. Završena je tako što je košarkašima Širokog bez borbe uručen šampionski pehar, a nakon što se na fajnal foru u Širokom Brijegu nisu pojavile ekipe Igokee, Borca i Sparsa.

Puno kontroverzi je pratilo završnicu Prvenstva BiH, kako na terenu tako i van njega, tako da u neku ruku i ne čudi što se sezona završila na sramotan način. Tokom sezone u nekoliko navrata su mijenjani pravilnici, da bi na kraju 26. aprila Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH donio odluku da se nakon Lige 6 igra fajnal for.

U međuvremenu nastupio je nehuman raspored u istom takmičenju, Sparsi su, recimo, odigrali nevjerovatnih osam utakmica u 10 dana, što je na kraju rezultiralo pobunom većine klubova učesnica Lige 6. Njih pet od šest tražilo je da se sezona završi nakon Lige 6 bez završnog turnira. Najglasniji u tome su bili Igokea, Borac i Spars, koji su pomenutu ligu završili na prva tri mjesta, dok je četvrtoplasirani Široki, koji je u tom trenutku bio u autu što se tiče plasmana u ABA ligu 2, bio jedini da se igra F4 turnir.

Trebalo je da Laktaši budu domaćin tunira, zatim je Igokea, iz koje su ranije istakli da im je zdravlje bitnije i od titule, odustala od domaćinstva. Potom je KS BiH dan prije zakazanog fajnal fora ponovo ponudio svima da se kandiduju za domaćinstvo, a očekivano se jedino prijavio Široki, kojem je na kraju dodijeljena organizacija.

Na kraju se u "Pecari" niko nije pojavio osim domaćih košarkaša, kojima je generalni sekretar Amer Čolan uručio medalje i pehar, a isti je najavio i kazne za ekipe koje se nisu pojavile. Zbog skandaloznog završetka sezone Upravni odbor KS BiH će imati pune ruke posla, a po propozicijama Igokea, Borac i Spars treba da budu sankcionisani. O kakvim kaznama se radi saznaćemo u narednim danima.

"Tako nam je kad jedan čovjek odlučuje i mešetari, a to je Amer Čolan. On je nevjerovatan. Nemoguće je funkcionisati ovako kako Savez radi, nešto će se morati u korijenu promjeniti i neko će morati snositi posljedice", kaže predsjednik KK Borac Milan Đajić.

Čelni čovjek Banjalučana, koji iza sebe imaju jednu od najboljih sezona u istoriji, ističe da su u njegovom klubu sluđeni i da nikome nije jasno šta se u stvari dešava.

"Mi smo uvučeni u cijelu priču. Prvih šest mjeseci nismo znali kakav je sistem takmičenja. Na kraju, jedan dan dobijamo da idemo u Laktaše, drugi da i mi možemo organizovati turnir, treći da idemo u Široki, što je krajnje neozbiljno od jedne takve institucije. Mi smo kao klub bili najkorektniji, izmiri smo sve obaveze na vrijeme, kao što smo odigrali sve utakmice na vrijeme i to u uslovima kada se do kraja nije znao format takmičenja. Mi smo bili spremni igrati fajnal for, ali neozbiljno je da Amer Čolan obavještava putem viber grupa i mi se u svemu tome nismo snašli", tvrdi Đajić i dodaje:

"Sada nas stavljaju na stub strama, sve klubove koji su nosioci lige. Ne bojimo se nikakvih kazni, ako im je u interesu da razvale ligu - neka je razvale. Ako im je u interesu da žrtve budemo mi koji smo dali život da podignemo košarku na veću stepenicu - onda neka nas kažnjavaju."

Nema sumnje da je sada najveća odgovornost na Upravnom odboru KS BiH na koji način će verfikovati sezonu, te da li će uistinu kazniti klubove buntovnike. Šta god odlučili, a teško da će imati dovoljno ruku za bilo kakvu odluku, šteta je već napravljena i to u godini kada su muška i ženska reprezentacija ovjerile plasman na evropska prvenstva.

Bajić: Ne znam ko je jadniji…

Komentar na neslavan zavšetak sezone dao je i Dragan Bajić, trener Igokee, koja je Ligu 6 okončala s pefektnim skorom od 10-0. Na kraju je Široki proglašen šampionom, iako je istu ligu okončao sa tri pobjede i sedam poraza.

"Šta normalan čovjek može reći na ovakvu situaciju? Ne znam ko je jadniji ispao, da li generalni sekretar, da li komesar lige ili Široki, koji je na ovaj način uzeo sebi za pravo da primi medalje i pehar. To dovoljno govori u kakvoj bijednoj i jadnoj državi živimo. Ovo je samo vid rasula u kojem se zemlja nalazi, počev od sporta pa do svih ostalih oblasti. Zbog svega ovog ne poštujem Bosnu i Hercegovinu, poštujem samo Republiku Srpsku i Sjevernu Makedoniju, čiji sam selektor", istakao je Bajić.

Čolan odgovorio na prozivke iz klubova i najavio sankcije

"Sankcije će biti sada u kojem obliku ne znam. Oni sto mene prozivaju su upravo oni koji sebe štite od nerada i koji su krivci sto im ekipe nisu došle. Pokazali su da ne poštuju KS BiH, kao i UO u kojem sjede predstavnici KSRS koji su potpisali odluku o održavanju F4, neka oni izađu u javnost i neka kažu sta su i kada su potpisali. Statut je jasan i on se mora poštovati", rekao je Čolan.