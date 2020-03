Dječak zaražen virusom korona poslije susreta sa Goberom

Prema izvještaju policije i grada Vesterli, dijete koje je testirano pozitivno na virus korona imalo je kontakt sa Rudijem Goberom.

Boston i Juta igrali su prije nedjelju dana, a neimenovani dkečak je dan proke meča dobio autogram od Gobera.

Francuski košarkaš je u noći između srijede i četvrtka, po centralnoevropskom vremenu, testiran pozitivan i čelni ljudi NBA liga odmah su suspendovali sezonu.

Dan kasnije potvrđeno je i da je njegov saigrač Donovan Mičel zaražen, a dva dana kasnije stižu informacije da je dijete koje je imalo kontakt s njim takođe pozitivno, prenosi B92.

Mediji su prenijeli da ne može sa sigurnošću da se tvrdi da je Gober lično prenio djetetu virus.

Susret Gobera i neimovanog dječaka desio se nekoliko dana prije nego što se Francuz poneo neodgovorno na konferenciji za medije kada je rukama dodirivao sve mikrofone.

