Đoan Plaza za "Nezavisne": Od vulkanizera i zatvora do jednog od najboljih trenera u Evropi

Kada treba da pomognete svojoj porodici, ne možete da se žalite ni u vezi s čim. Svaki posao ima svoje teškoće, a ja sam mnogo naučio tokom 14 godina rada kao funkcioner u zatvoru, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" Đoan Plaza, trener košarkaša Unikahe, koji je imao nesvakidašnji put do statusa jednog od najboljih trenera Starog kontinenta.

Za razliku od stručnjaka poput najboljeg trenera Evrope svih vremena Željka Obradovića, koji je direktno iz igračkih patika ušao u cipele šefa struke Partizana, ili trenutno najperspektivnijeg trenera Evrolige Šarunasa Jasikevičijusa, koji je brzo dobio šansu u Žalgirisu, Plazina trenerska karijera je išla mnogo težim putem. Igračku karijeru, u kojoj nije bilo velikih uspjeha, završio je sa 28 godina. Nakon toga dočekao ga je posao pomoćnika vulkanizera, a zatim je radio i u zatvoru. Uporedo se bavio trenerskim poslom, trenirajući podmladak mnogih španskih klubova, nadajući se da će vremenom dobiti šansu da ostvari svoje snove. Prvu veću priliku dobio je u Huventudu, gdje je od 2000. do 2005. godine radio kao trener. Nakon toga, uslijedio je poziv četvorostrukog prvaka Evrope Božidara Maljkovića da mu bude asistent u Real Madridu.

"Boža je bio ključna osoba u mom životu. Naučio sam mnogo pored njega. Bio je jedan od najintuitivnijih trenera Evrope koje sam ikada vidio. Uložio sam mnogo vremena u gledanje njegovih treninga kada god sam imao priliku. Nakon deset godina počeli smo da radimo u Real Madridu", kaže Plaza.

Nakon prve Plazine sezone u redovima "kraljeva", Maljković je napustio Real, a čovjek rođen u Barseloni dobio je priliku koju je čekao cijelog života. Nije gubio vrijeme, već u prvoj sezoni osvojio je prvenstvo Španije i Evrokup. Uspjesi nisu ostali nezapaženi pa je od kolega iz struke dobio nagradu za španskog trenera godine. Naredne dvije godine s Realom prošle su bez trofeja pa Plaza nije produžio ugovor. Na klupi najtrofejnijeg kluba Evrope ga je zamijenio Etore

Mesina, a Plaza je preuzeo Kahasol, gdje se za tri godine kao najveći uspjeh izdvaja finale Evrokupa 2011. godine s Uniksom. Već naredne godine preuzeo je Žalgiris i postao prvi španski trener koji je radio van granica zemlje sunca i sangrije.

"Bilo je to sjajno iskustvo uz sve probleme koje smo imali. Tada sam na svojoj koži osjetio kako je raditi bez zarade. Kada je klub bankrotirao u decembru, mnogi igrači su napustili tim, ali ja sam odlučio da ostanem do kraja. Igrači koji su ostali su mi vjerovali i stvorili smo sjajnu hemiju unutar svlačionice. Navijači su prepoznali da ne odustajemo i odveli su nas do osvajanja šampionata Litvanije. Gotovo svaku utakmicu nas je gledalo 16.000 ljudi", s oduševljenjem priča Plaza.

Nakon sezone u "zelenoj šumi" vratio se u Španiju i preuzeo Unikahu, koju vodi već pet godina. Najveći uspjeh na klupi tima iz Malage postigao je prethodne sezone kada je osvojio Evrokup. Unikaha se tako već nakon jedne godine vratila u Evroligu.

"Bio je ogroman šok za nas kada je Evroliga odlučila da izostavi Unikahu iz novog formata takmičenja. Mogli smo da plačemo i žalimo se ili da se borimo. Napravili smo dobar tim, ali smo znali da su Lokomotiva, Bajern, Valensija i Hapoel ekonomski jači od nas. Radio sam od početka takmičenja na našem mentalitetu i igrači su vjerovali u mene. To je glavni razlog zašto smo prošli tri eliminacione faze bez prednosti domaćeg terena. Bio sam trener u dva finala Evrokupa prije toga i znam kako da se nosim s tim", kaže Plaza i dodaje koliko se teško naviknuti na promjene koje su ga dočekale u Evroligi:

"Iako je Unikaha igrala 11 puta zaredom u top 16 fazi Evrolige, nikada nije bila u ovako jakom takmičenju kao što je trenutno. Pokušali smo da predvidimo neke stvari kao što su putovanja, umor i rotacije. Ipak, nakon što smo izgubili dvije utakmice u gostima, shvatili smo da ne možemo da kalkulišemo. Moramo da igramo svaku utakmicu sto odsto bez razmišljanja o narednom protivniku ili mogućim povredama. Posebno je teško kada to kombinujemo sa ACB ligom, koja je najjača domaća liga u Evropi. Pokušaćemo da do kraja regularnog toka takmičenja zadržimo šanse za ulazak u plej-of Evrolige, što bi bilo sjajno.

Njegova trenerska filozofija zasniva se na snažnoj igri u defanzivi, za šta kaže da je potrebno mnogo psihološke pripreme s igračima.

"Igramo najbolju odbranu u Španiji i jednu od najboljih u Evroligi. Pokušavam da dam igračima jasne ideje bez dilema, da kreiram solidarnost. Provociranje toga da uživaju u radu na odbrani je glavni razlog za to", kaže "ministar odbrane" iz Malage.

Španija je najdominantnija evropska selekcija u ovom vijeku, a posljednjih godina rame uz rame joj je stala Srbija. Mnogi ovo rivalstvo vide kao budućnost košarke u Evropi. Plaza nije siguran da li Španci mogu da nastave veliki niz, a srpske trenere vidi kao nekog ko je mnogo pomogao u razoju španske košarke.

"Mnogi mladi španski igrači igraju veoma dobro, ali biće teško da ponove uspjehe posljednje generacije koju je predvodio Pau Gasol. Što se tiče Srbije, nema sumnje da su oni jedan od najboljih nacionalnih timova ikada. U Španiji smo bili srećni što smo mogli da učimo od srpskih trenera poput Obradovića, Maljkovića, Svetislava Pešića i Ranka Žeravice. Naučili smo mnogo iz njihovog karaktera, načina na koji se bore, njihovih ličnosti na terenu i van njega. Decenijama nismo otišli dalje od četvrtfinala na najvećim takmičenjima, ali smo se vremenom prilagodili i sada možemo da budemo konkurentni uvijek", zaključio je Plaza.

Treniranje Reala velika čast

Unikaha je nedavno savladala Real Madrid u Evroligi. Za razliku od nekih trenera koji osjećaju veliki rivalitet prema bivšim timovima i pobjede protiv njih im znače više od drugih, kod Đoana Plaze to nije slučaj.

"Pobjeda nad Realom mi znači da se možemo takmičiti protiv bilo koga u Evropi i da smo u dobroj formi. Bila je velika čast biti trener Real Madrida, ali sada pokušavam da radim najbolje što mogu u Unikahi", kaže Plaza.

Nedović je nevjerovatan

Sa 15,8 poena i 4,59 asistencija po meču, Nemanja nedović je ove sezone lider Unikahe u Evroligi. Đoan Plaza vjeruje da srpski bek-šuter može još da napreduje u periodu koji dolazi.

"Nemanja raste iz dana u dan kao igrač. Ima nevjerovatan talenat i potencijal da bude ključni igrač bilo kojeg tima u Evropi. On se ne ističe samo kao bek-šuter, već i kao jedan od najboljih asistenata u Španiji", zaključuje Plaza.