Đoković iznenadio crno-bele (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković paravio je potpuno neočekivan potez, s obzirom da je njegova navijačka pripadnost odavno poznata.

Srpski as je veliki navijač Crvene zvezde, međutim on je večeras pratio sa tribina meč 30. kola košarkaške Evrolige između Partizana i Olimpijakosa, koji se igra u Štark areni. Đoković je dobio ovacije navijača Partizana po dolasku u prepunu Štark arenu. Đoković je navijač Crvene zvezde, a kao junior igrao je za tenisere Partizana.

Najbolji srpski teniser je više puta ranije u prethodnih sezonama sa tribina bodrio fudbalere Crvene zvezde u Ligi šampiona i Ligi Evrope, kao i košarkaše "crveno-beli" u Evroligi. On po prvi put večeras pratio košarkaše Partizana u Evroligi.

Novak Djokovic just came to Belgrade Arena for match Partizan vs Olympiacos. @EuroLeague @DjokerNole pic.twitter.com/Za4SiXulMy