Đoković ostao bez teksta poslije zakucavanja Lebrona Džejmsa

Novak Đoković ispratio je debi Lebron Džejmsa u dresu Los Anđeles Lejkersa i na društvenoj mreži Tviter ostavio komentar divljenja prema "kralju".

Džejms je u prvom meču za franšizu iz "grada anđela" poražen od Portland Trejlblejzersa, ali je i pored toga ostvario odličan učinak i imao nekoliko atraktivnih poteza.

On je meč završio sa 26 poena, 12 skokova i šest asistencija, a u prvoj četvrtini imao je više zakucavanja. Jedno takvo prokomentarisao je srpski teniser na Tviteru.

"Just wow", napisao je Novak ostavši bez teksta na silno kucanje "kralja" Džejmsa.

LeBron James crosses over and punches it home in tonight's #KiaTopPlay! #LakeShow #KiaTipOff18 pic.twitter.com/g0UrnbG2Vy