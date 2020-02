Đorđević: Ko pokuša da slomi mač, posječe se na njega

Aleksandar Đorđević, trener košarkaša Virtusa, čestitao je Partizanu na pobjedi u pretposljednjem kolu Top 16 faze Evrokupa.

Virtus je poražen na domaćem terenu, prvi put ove sezone, pa mu sada predstoji borba sa Darušafakom u posljednjem kolu za četvrtfinale Evrokupa.

Đorđević je naglasio da će o meču odluke (koji se igra naredne nedelje) razmišljati kada za to dođe vrijeme.

"Nešto drugo nas sutra čeka, ali Darušafaka je do tada na čekanju. Košarka je takva, Partizan je došao do poena posle brzog napada na kraju i to nas je koštalo", rekao je Đorđević.

Virtus je imao i 15 poena prednosti u jednom trenutku, ali se sve raspalo u završnici.

"Ko pokuša da slomi mač, poseče se na njega. To je košarka, nešto što ne možeš da razumeš i objasniš. Mi smo dobro igrali, ali smo morali da završimo na pravi način. Nismo to uradili", ističe doskorašnji selektor reprezentacije Srbije.

Bivši igrač Partizana kaže da je od početka vjerovao da je ta ekipa jedna od favorita za titulu.

"Za mene je Partizan od početka bio favorit za osvajanje Evrokupa. Oni su ove godine pokazali investicijama i kako su napravili ekipu da su ozbiljni i ambiciozni. Ovo je jedna izuzetna godina. Protiv koga god izugbim, meni nije baš prijatno, ali su crno-beli protivnik koga veoma poštujem".

Virtus sada očekuje Interkontinentalni kup na Tenerifama, protiv domaćina, San Lorenca iz Argentine i Rio Grande Veli Vajpersima, ekipom iz G lige.

"Mi sutra idemo na put na Tenerife i prekosutra igramo prvu utakmicu polufinala. Moramo da vratimo telo i glavu u takmičenje. Pokazali smo se odlično u 39 minuta, ali ne u svih 40, ali to je to, moramo da budemo profesionalni", podvukao je Đorđević.

