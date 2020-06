Đorđević: Teo daje i traži mnogo, nekad smo u sukobu

Trener košarkaša Virutsa Aleksandar Đorđević je u razgovoru za jednu Fejsbuk stranicu u uživo uključenju govorio o Bolonji, svojim trenerskim filozofijama ali i o odnosu sa Milošem Teodosićem s kojim je, kako je rekao, ponekad u sukobu.

Đorđević je u Virtus došao prije oko godinu dana. Tokom ljeta je u klub doveo Teodosića koji je postavljen kao ključna figura ekipe iz Bolonje.

"Veoma sam želeo da on dođe zbog našeg odnosa kog smo imali šest godina. Dugo se znamo i zato sam ga stavio u centar našeg projekta i dao mu lidersko mesto. On je igrač koji daje mnogo i zato traži mnogo, posebno za sebe. Nekad se sukobljavamo jer obojica imamo jedan cilj, da pobedimo. Zato smo obojica spremni da stavimo ego sta strane, a to je najveći neprijatelj", rekao je Đorđević.

Njega su, takođe, tokom uključenja uživo pitali i o prepoznavanju i važnosti pravog lidera u timu.

"Mišljenja sam da možeš da imaš pobednički tim, ali nikad neće biti šampionski ako nema lidera. Moraš biti srećan da ga pronađeš i da on izabere tvoj projekat, da ti da iskustvo na terenu i svlačionici. Lider nije uvek spreman da bude to, potrebno je da je tu ceo tim, najvažnije je za one koji ne igraju da dobiju svoj važan trenutak i da znaju šta da rade. Zato je potrebno da svako bude gospodar svog okruženja. Međutim prvo moraš da imaš sreće sa liderom, da mu staviš do znanja da je lider i da mora da bude lider u svemu i da daje dobar primer", rekao je srpski trener.

(Sport klub)