Đorđević emotivan poslije poraza od Srbije: Mnoge momke sam ja i pozvao

Kina i Saša Đorđević neće po dobrome pamtiti početak Mundobasketa, pošto su poraženi u prvom meču od Srbije sa 105:63.

"Orlovi" su bili dosta nadmoćniji od rivala, što su demonstrirali i na samom terenu.

Poslije samog meča, Saša Đorđević, selektor Kine, je rekao i da je ovo bila odlična utakmica, ali, samo za Srbiju.

"Ovo je bila očigledno odlična utakmica za Srbiju, svi oni su spremni i na sjajnom nivou. U svakoj četvrtini su vodili po 10 razlike, moji momci su se borili, ali kada ne ide, imamo običaj da ne odreagujemo. Srbija je išla na pritisak, imaju toliko dobrih igrača i plejmejkera. Ovo je bila laka utakmica za nas. Za nas SP počinje sada, na kraju smo imali seriju 18:0 od Srbije, čestitamo im na pobedi", rekao je Đorđević.

Takođe, on je rekao i da ekipa mora da nauči da bude dobar tim.

"Da vas pitam? Kada sam bio selektor Srbije, četiri puta smo igrali protiv SAD, tri puta izgubili, a četvrti dobili, morate da naučite da budete dobar tim. Moj tim to radi, radi naporno i teško, kvalitet je na drugoj strani, samo treba da radimo i da budemo bolji", dodao je Đorđević.

Dosta lošu utakmicu je imao i NBA igrač Kine, Kajl Anderson, koji je imao dosta loš šut.

"Znate me. Ja ne volim da pričam lično, on je bio tu u unutrašnjoj igri. Imao je neke dobre stvari defanzivno, pokušavao da pogađa sa distance, ali to je samo jedna utakmica. Prvi put to radi na SP. Svemu treba vremena. Mi smo smireni, ustanimo, podiginimo se i nastavimo", rekao je Đorđević.

Otkrio je i da je utakmica bila dosta teška za njega.

"Hvala na lepim željama. Bila je emocijalna utakmica za mene. Mnogi momci tamo su izabrani od mene, ponosan sam, verujem da sam im dao malo znanja i ličnosti. Želim im sve najbolje, bilo je za mene emocinalno, volim ih, govorim im da me vole kao što ih ja volim", dodao je Đorđević.