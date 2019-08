Đorđević pred Angolu: Maksimalna priprema, bez Bjelice u timu

Selektor košarkaške repreznetacije Srbije Aleksandar Ðorđević rekao je da se njegovi igrači maksimalno ozbiljno pripremaju za prvi meč na Svjetskom prvenstvu u Kini protiv Angole sutra od 9.30 po srednjeevropskom vremenu.

On je izjavio i da će Srbija na otvaranju SP igrati bez Nemanje Bjelice.

"Maksimalna priprema, čeka nas ozbiljna utakmica. Veliki smo profesionalci, moramo da rešimo u svoju korist. U sutra ćemo igrati samo bez Bjelice. On će odraditi jak individualni trening pre utakmice, ali neće biti spreman za susret s Angolom. Moramo da vodimo računa o nekim stvarima, momentu u kojem se ove stvari događaju, da malo smanjimo gas. Da je završnica turnira Bjelica bi bio prvi koji bi rekao da želi da igra i da nema problema. Ovako moramo da razmišljamo unapred", rekao je Ðorđević na konferenciji za medije u Fošanu.

Osim Bjelice, određenih problema prethodnih dana imali su Bogdan Bogdanović i Vladimir Lučić.

"Svi jedva čekamo da krene. Dan pred takmicenje je uvek tako. Pričali smo o tome i u hotelu. Bogdanović je imao problema s leđima, zato je morao da odmori u poslednje dve utakmice u Kini. Lučić je danas odradio drugi trening posle udarca koji je pretrpeo protiv Litvanije, u četvrtak mu je bio prvi timski trening koji je odradio", istakao je Ðorđević, koji je govorio i od o odnosu igraca prema obavezama u nacionalnom timu.

"Svesni smo svega, imamo iskusnu ekipu. Pet-šest godina smo zajedno, u gotovo istom strucnom štabu i s igračima. Nije važno ono što očekujemo, već ono što možemo da napravimo. Mi smo takmičari, pokušaćemo da dobijemo svaku utakmicu".

Nedjeljama unazad košarkaše Srbije svrstavaju među najveće favorite za medalju, čak i za onu najsjajniju.

"Nismo fokusirani na te stvari. Ljudi samo vide krajnji proizvod, odnosno utakmicu, a mi iza sebe imamo ceo proces. Prvo mora da se dođe do Svetskog kupa, pa da igramo prvu utakmicu u grupi, pa da onda dođemo do kraja. Prognoze me ne interesuju, znam kvalitet brojnih ekipa, ne bih nekoga da zaboravim. Mirno, pametno, polako, ne smemo da žurimo. Očekujem da u naredne dve nedelje i koji dan budemo na 100 odsto", rekao je Ðorđević.

Novianre je zanimalo i mišljenje selektora da Srbija može do zlatne medalje.

"Videćemo na kraju. Ovde smo da budemo skromni takmičari i takvi moramo da ostanemo. Da budemo svesni da imamo neka imena u timu, ali dok takmičenje ne počne, to je sve samo u vazduhu. Želimo da budemo najbolji, da budemo do kraja u igri. Imali smo nekih fizičkih problema, ali i pored toga odradili smo dobre pripreme", istakao je Ðorđević.

On je bio upitan i o selekciji SAD, u kojoj su mnogi igrači otkazali nastup na Mundobasketu, da to nije bila situacija sa Srbijom ove godine.

"To je činjenica, ali SAD će imati svakako 12 jako kvalitetnih igrača i najboljeg selektora u ovom trenutku Grega Popovića, stručnjaka s ogromnim iskustvom. Svi se ugledaju na Amerikance, na njihovu košarku. Sve rivale poštujem na isti nacin. Necu da gledam u tanjir drugih timova. Gledamo kako da nemamo problem u našem timu. Imali smo prethodnih godina tih problema, sada su svi vrlo ozbiljni, odgovorni. Uspeli smo da izvučemo jak odziv igrača", zaključio je Ðorđević.