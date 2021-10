Đurđević: Ne dajmo da ispašta sport

Predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Aleksandar Đurđević uputio je otvoreno pismo članovima Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH i i generalnom sekretaru KS BiH i pozvao ih da učestvuju u pronalaženju kompromisa kako bi nova sezona mogla regularno da počne.

"Situacija u kojoj se trenutno nalazimo ne vodi nikuda. Valjda nam je svima jasno da se moraju usvojiti odluke koje su važećim aktima saveza predviđene za početak nove sezone i postići saglasnost između članica koje čine KS BiH da bi se Prvenstvo BiH igralo i uopšte postojalo. I ničija samovolja to ne može promijeniti. U suprotnom, možemo doći u situaciju da nadležni Sud poništi sezonu kao neregularnu ili je obustavi do konačne odluke, što može dovesti do nesagledivih posledica, prije svega za klubove, koji su se ni krivi ni dužni našli u ovom problemu, a onda i za KS BiH. Spriječimo tu sramotu, svi zajedno. Spremni smo za kompromis Ne dajmo da ispašta sport zbog bilo čije ambicije, sujete i ličnih sukoba", naveo je između ostalog Đurđević