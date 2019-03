"Dobro jutro, Srbijo, hvala za vašeg omiljenog sina"

Kris Marlov, dugogodišnji komentator utakmica Denver Nagetsa, ponovo se zahvalio Srbiji što je ekipi iz Kolorada dala Nikolu Jokića.

Marlov, koji je poznat po "srpskim" tvitovima, oduševio se košem uz zvuk sirene centra iz Srbije.

"Dobro jutro Srbijo", napisao je na srpskom Marlov i dodao, "Nikola Jokića i Denver Nagetsi ponovo su uspjeli! Džoker je pogodio koš za pobjedu uz zvuk sirene. Hvala vam ponovo (Srbijo) što ste nam dali vašeg omiljenog sina".

Jokić je prethodne večeri postigao koš za pobjedu protiv Dalas Maveriksa, a meč je završio sa 11 poena, 14 skokova i osam asistencija.

Srpski košarkaš iza sebe ima sezonu iz snova i jedan je od glavnih kandidata za najkorisnijeg košarkaša sezone. Denver se nalazi na drugom mjestu na Zapadu sa skorom 45/22.

Dobro Jutro @Serbia ! Nikola Jokic and the @nuggets have done it again!! Joker has the game winner at the buzzer thank you again for lending us your favorite son!