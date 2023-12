Dodik: Košarka je obilježje srpskog naroda

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras da je ponosan na jubilej 100 godina košarke u Srbiji i da je igra pod obručima postala obilježje Srbije i srpskog naroda.

"Kako god to ko gledao, ovo je i naš jubilej. Kada kažete da je to 100 godina košarke u Srbiji, onda to znači 100 godina košarke i kod nas", izjavio je Dodik novinarima u Beogradu, gdje prisustvuje svečanoj akademiji povodom proslave 100 godina košarke u Srbiji.

Dodik je istakao da je košarka sport koji je privukao toliko pažnje u srpskom narodu i postao obilježje Srbije, Srba, čitavog Balkana.

"Toliko je značajnih imena koji su predstavljali ne samo svoje timove nego i našu reprezentaciju, koji su bili uzori mladim generacijama", rekao je Dodik i dodao da mu je košarka, koju je pokušavao da igra, omiljeni sport.

On je dodao da nije ni čudo što je Srbija mjesto velikih talenata i svjetski rangiranih igrača, kao što su trenutno Nikola Jokić ili Bogdan Bogdanović.

"Da ne pričamo dalje o mojoj generaciji Dragana Kićanovića, Žarka Varajića, Dražena Dalipagića i mnogih drugih. Ogromna plejada mladih koji su u sportu našli zadovoljstvo ogleda se u činjenici da se košarka u Srbiji igra stotinu godina", naveo je Dodik.

On je naglasio da mu je drago što je dobio poziv da prisustvuje svečanoj akademiji i da sretne mnoge ljude, među kojima i neke koje je kao student gledao na terenu.

Predsjednik Srpske je ukazao da su sportisti najpoznatiji ljudi u srpskom narodu.

"Šta reći o Novaku Đokoviću, Nikoli Jokiću i mnogim drugima koji danas na najbolji mogući način reprezentuju Srbiju, a time i nas u Republici Srpskoj", istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje o tome koliko je za sport potrebna podrška države, Dodik je rekao da bez toga nema ništa i da se mora imati veoma široka baza da bi se izrodio vrhunski talenat.

Dodik je rekao da se mnogo ulaže i da je mnogo trenera ovdje edukovano.

"Mnogi treneri, koji su ponikli ovdje, obilježili su košarkašku igru širom svijeta, od /Aleksandra/ Nikolića pa do drugih koji su nesumnjivo dali veliki doprinos i danas daju", istakao je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.