Dominacija Luke Dončića, za pobjedu Dalasa ubacio 73 poena

Samo su Vilt Čembrlen i Kobi Brajant ubacili više poena na jednoj utakmici od Luke Dončića, koji je u pobjedi Dalasa u Atlanti postigao nevjerovatna 73 poena, uz sjajan procenat šuta. Za Atlantu Tre Јang 30 i Bogdan Bogdanović 24 poena. Atlanta – Dalas 143:148.

Vilt Čembrlen je 1962. godine igrajući za Filadelfiju ubacio Njujorku 100 poena. Iza rekorda ostale su samo brojne priče i jedna fotografija. Pune 44 godine kasnije, Kobi Brajant je Torontu dao 81 poen.

I naredni rekord pripada Čembrlenu, koji je 1961. godine Lejkersima ubacio 78 poena.

I onda, revolveraški nastup Luke Dončića u Atlanti – 73 poena, uz deset skokova i sedam asistencija, za pobjedu Dalasa 143:148 i četvrto mjesto na vječnoj listi najboljih poenterskih rola u NBA ligi.

This is the 1st time in NBA history that there’s been 2 70+ performances within a week (previous: 13 days apart, Wilt Chamberlain had both, Nov. 3 and 16, 1962) Joel Embiid vs. SAS: 70 points - 1/22/2024 Luka Doncic vs. ATL: 73 points - 1/26/2024 pic.twitter.com/KjsQhQR6FA