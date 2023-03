Dončić: Osjećam se frustrirano na terenu u posljednje vrijeme

Košarkaš Dalasa Luka Dončić kaže da se osjeća frustrirano na terenu u posljednje vreme.

Slovenački košarkaš je imao problema sa povredom, vratio se, ali Maveriksi i dalje gube.

"Frustriran sam. Mislim da je to svima jasno kad me vide na terenu. U posljednje vreme osjećam da to nisam ja, nego da samo stojim na terenu", rekao je Dončić na konferenciji, piše b92.

"Ranije sam uživao i smijao se, ali sam sada frustriran zbog mnogo toga, ne samo košarkaških. Dosta toga mi se dešava van terena, što je veće od košarke, ali ne želim da pričam o privatnom životu", ističe Dončić.

Inače, Dončić se na utakmici protiv Šarlota, koju su Maveriksi izgubili rezultatom 117:109, pojavio u majici sa natpisom: "All I need is suvo meso and rakija".