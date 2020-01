Dončić bijesan cijepao dres, Lebron držao čas

Luka Dončić je bijesan i frustriran završio meč protiv Los Anđeles Lejkersa! Da li s razlogom, to je već na ekspertima da odluče, ali je činjenica da su se iz Dalasa žalili da je njihov najbolji igrač ''prebijen'' na terenu!

Lejkersi su meč dobili rezultatom 129:114, a skoro svi američki mediji su u naslov stavili da je Dončić bio frustriran više zbog svoje loše partije nego zbog ''batina''.

U jednom trenutku je čak, u stilu poznatog kečera Hulka Hogana, poderao svoj dres i tako nastavio igru. Meč je završio sa 25 poena i 10 skokova, ali je bio kritičan prema sebi.

"Igrao sam stvarno loše. Izgledalo je kao da ne znam da igram košarku. To nisam bio ja", jasan je bio Slovenac posle meča. Boban Marjanović je pružio odličnu partiju s obzirom na to da je za nešto više od 10 minuta ostvario dabl-dabl učinak. Ubacio je 14 poena i imao je 10 skokova.

