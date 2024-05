Dončić dobija najveći ugovor u istoriji košarke

Slovenački košarkaš Luka Dončić ispunio je uslove za dobijanje novog supermaksimalnog ugovora

Dončić je uvršten u idealnu petorku NBA lige, po peti put u karijeri, a 2025. potpisaće novi petogodišnji ugovor sa Dalas Maveriksima. Prema njemu, Dončić će inkasirati čak 346.338.300 dolara, što će predstavljati najveći ugovor u istoriji košarke.

Luka Doncic is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason. The extension is the largest contract in NBA history. pic.twitter.com/GBNUsABHH4

Najviše bi trebalo da dobije u posljednjoj godini ugovora (2030/31) i to gotovo 79 miliona dolara. Pored Dončića, supermaks ugovor dobiće i zvezda Oklahome Šaj Gildžus-Aleksander. On će za četiri godine ugovora inkasirati oko 295 miliona dolara.

Shai Gilgeous-Alexander is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason. He would be the first player to earn $80M+ in one season. pic.twitter.com/E5yHzGse3b