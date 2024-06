Dončić isključen, pa provocirao sudije (VIDEO)

​Luka Dončić, košarkaš Dalas Maveriksa, isključen je u trećoj utakmici finala NBA lige protiv Boston Seltiksa.

Boston Seltiksi su bez ikakvih problema savladali Dalas Maverikse u "TD Gardenu" i poveli sa 2:0, da bi potom u utakmici broj tri u Teksasu potvrdili dominaciju i došli na korak od metle i šampionske titule.

Ono što je obilježilo meč broj tri jeste isključenje najboljeg igrača Dalasa Luke Dončića na nekih četiri minuta prije kraja susreta.

To se dogodilo zbog šest ličnih grešaka, a nakon što je isključen imao je šta i da poruči sudijama.

Kao što se vidi na snimku, gestikulirao je arbitrima u znaku novca aludirajući da ih je neko platio da sviraju ovakve faulove, prenosi "b92".

After fouling out in a close Game , Luka Doncic made a money sign gesture towards the referees and didn't hold his frustration after pic.twitter.com/Eb99Qyw7zn