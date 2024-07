Dončić iskren poslije promašaja: Za**bo sam (VIDEO)

​Hrvatski košarkaši završili su na prvom mjestu u grupi u prvoj fazi kvalifikacija za Olimpijske igre. To znači da će u subotnjem polufinalu igrati protiv drugoplasiranog iz grupe u kojoj su Grčka, Dominikanska Republika i Egipat, a to će gotovo sigurno biti Dominikanska Republika.

Grupa u kojoj se nalazi Hrvatska završila je pobjedom Slovenije nad Novim Zelandom 104:78. Sloveniji je za prolazak trebala pobjeda od deset, a za prvo mjesto pobjeda od 29 razlike. Prvo je ostvarila, ali ne i drugo, pa su izabranici Josipa Sesara završili na prvom mjestu.

Momčad Slovenije koju predvodi Luka Dončić u polufinalu će, prema svemu sudeći, igrati s domaćinom Grčkom.

Pred kraj utakmice Slovenija je lovila razliku od +29 za prvo mjesto u grupi. Srećom po Hrvatsku, u zadnjem su napadu pokušaje za tri poena promašili Gregor Hrovat i Luka Dončić pa je tako ostalo 104:78, odnosno 26 razlike.

Sloveniju je do pobjede predvodio Dončić drugim tripl-dablom u dvije utakmice na ovom turniru. Imao je 36 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Nakon utakmice nehotice je opsovao u razgovoru za slovensku televiziju: "Za**bo sam, uf, izvinjavam se umoran sam. Samo sam ljut što sam promašio tricu", prenosi "Index".

reporter: "you look tired, but goal was reached and you go to semi-final." Luka: "yes I fucked up, oops, sorry I'm tired, I'm (angry) cause I didn't score a 3" pic.twitter.com/DjBek34wre