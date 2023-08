Dončić "izbacio" rivala iz Grčke sa terena (VIDEO)

Luka Dončić, zvijezda NBA kluba iz Dalasa, ovih dana na klupsku košarku ne misli - priključio se košarkaškoj reprezentaciji Slovenije i zaigrao u pripremnom meču za predstojeće Svjetsko prvenstvo.

"Zmajčeki" su u Ljubljani ugostili Grke, za koje nije igrao Janis Adetokumbo, ali su "Heleni" predstavljali izuzetno ozbiljnog rivala domaćinu.

A najprije se činilo da to baš i neće biti slučaj, naročito kada je Dončić svojim potezom "izbacio" Kalaicakisa sa terena.

Luka Doncic in the first Slovenia prep game for the FIBA World Cup pic.twitter.com/Djwk2ZKHyc