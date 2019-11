Dončić mijenja patike i dobija 20 miliona dolara

Jedan od najboljih mladih košarkaša današnjice svakako je Luka Dončić koji privlači veliku pažnju, prije svega, svojim odličnim partijama u dresu Dalasa, a kao takav je i pravi magnet za sponzore koji ne štede novac na njemu.

Kako prenose američki mediji, Slovenac je donedavno nosio Najk patike, ali mu je ugovor sa poznatim proizvođačem sportske opreme istekao, pa je to bio povod da se na zagrijavanju meča sa Lejkersima pojavi u drugim patikama. Mediji prenose da je to glavni znak koji najbolji ruki prošle sezone pokazuje, da je vrijeme za promjenu sponzora.

Do zvanične objave još uvijek nije došlo, a navodi se da će proizvođači koji žele da baš Dončić nosi njihovu opremu morati da plate oko 20 miliona dolara za jednu sezonu.

Luka rocking the Curry 7 last night! Will he sign with UA? #underarmour #curry7 #dexview #lukadoncic #doncic #mavs #nike pic.twitter.com/XOwK7ex2G6