Dončić najviše gledao Srbiju na Evrobasketu: "Znate zašto?"

Najbolji košarkaš Slovenije Luka Dončić otkrio je da pomno prati mečeve Srbije i Grčke na Evrobasketu.

Novinar Donatas Urbonas pitao je Luku da li gleda mečeve drugi selekcija i koje reprezentacije najviše prati.

"Gledao sam mnogo utakmica, imamo dosta slobodnog vremena. Ali mislim da sam najviše gledao Srbiju i Grčku", rekao je Dončić.

Na pitanje novinara zašto baš te dvije reprezentacije, Luka je dao kratak i zanimljiv odgovor.

"Znate zašto", rekao je uz osmijeh Slovenac.

Inače, Srbija i Grčka su najviše pokazale na ovom Evrobasketu i važe za glavne favorite za zlato.

