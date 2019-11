Dončić naslijedio Medžika: Slovenački fenomen za istoriju NBA

Madison skver garden je hram ne samo NBA, nego i američkog sporta. Bez obzira na to što tamošnji domaćini Niksi već neko vrijeme nisu sila, učinak ostvaren na njihovom terenu ne gleda se kao onaj u nekoj drugoj dvorani.

Niksi su ovaj put tamo pobijedili, i to Dalas 106:103, ali glavna priča utakmice je igrač poražene ekipe bez obzira na to što je izgubio meč i ispucao previše lopti, 10/23 iz igre te očajnih 3/12 za tricu.

Luka Dončić uprkos tome bio je najbolji strijelac (31), skakač (10) i asistent (11) na utakmici. Dodao je tri ukradene lopte i jednu blokadu.

Navedenim učinkom sa 20 godina i 259 dana starosti postao je drugi najmlađi igrač u istoriji Madison skver gardena, koji je u mitskoj dvorani ostvario tripl-dabl. Jedini mlađi od njega je veliki Medžik Džonson, koji je to uspio davne 1980. sa 84 dana manje od Dončića.

Dončiću je ovo već peti tripl-dabl meč na početku sezone i nakon što je odigrao samo 11 mečeva. Na još nekoliko utakmica bio je veoma blizu trostruko-dvostrukom učinku pa nije čudno da mu je trenutna statistika fantastična: 28,3 koševa, 10,3 skokova i 9,1 asistencija po utakmici. Dakle, veoma je blizu tome da ima tripl-dabl po meču.

(Index.hr)

.@luka7doncic (33 PTS, 10 REB, 11 AST) becomes the second-youngest player (20 years, 259 days) to post a triple-double at MSG.@MagicJohnson (19 PTS, 10 REB, 11 AST on 2/5/1980) is the youngest (20 years and 175 days). pic.twitter.com/tOFk5dbRMu