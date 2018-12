Dončić nezaustavljiv, Sparsi "vezali" Jokića, Bobijevih 11

Ekipa Los Anđeles Klipersa savladala je Sakramento Kingse 127:118 u posljednjoj utakmici večeri u NBA ligi, iako je utakmica na kraju bila neizvjesna uprkos tome što je domaćin imao +27 na osam minuta do kraja.

Klipersi su rano stekli veliku prednost, ubacili su čak 39 poena u prvoj četvrtini, a prednost je poslije išla i do +21. Kingsi su na krilima Bjelice u trećoj četvrtini prišli na -10, ali je domaći tim brzo odbio taj nalet i prednost je dodatno rasla do +27 (110:91) na osam minuta do kraja. Trener Jerger posegao je za "krajem klupe", a već otpisani Kingsi napravili su seriju 19:0 na krilima Meklemora, da bi potom prišli i na 119:115.

Tada je Herel poentirao i konačno prekinuo post svog tima bez koša iz igre, a Lu Vilijams je definitivno prelomio meč pogotkom za +5 na četrdesetak sekundi do kraja.

Još jednu u nizu izvrsnih utakmica za Kliperse odigrao je Montrez Herel sa 22 poena (8-12 iz igre), 9 skokova i 5 rampi, Lu Vilijams zabilježio je 24 poena (9-15 iz igre, 6ast), Tobajas Heris ubacio je 17, a Ejveri Bredli 15 poena. Boban Marjanović imao je 11 poena (4-5 iz igre, 3-4 penali za 21 min), 5 skokova i 3 asistencije, mada je imao i 2 izgubljene lopte u periodu kada su rezervisti Kingsa pravili seriju kojom su učinili utakmicu neizvjesnom. Miloš Teodosić nije ulazio u igru.

Najbolji kod Kingsa bio je Dieron Foks sa 19 poena (8-15 iz igre), 6 skokova i 9 asistencija, ali prvi strijelac tima Badi Hild nije imao svoje veče – 11 poena, uz samo 4-18 šut iz igre. Nemanja Bjelica sve poene postigao je u drugom poluvremenu – 11 (1-3 za dva, 3-6 za tri za 25 min), uz 5 skokova, 3 asistencije, 2 ukradene lopte i 4 rampe, a Bogdan Bogdanović dao je 13 poena (5-12 iz igre za 24 min), uz 3 skoka i 4 asistencije.

Klipersi sada imaju 20 pobjeda i 14 poraza, dok su Kingsi na 18-16. Sakramento već naredne večeri igra u istoj dvorani sa Lejkersima, dok Klipersi u subotu igraju takođe sa Lejkersima.

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Sparsa u San Antoniju sa 111:103, bio je to njihov drugi uzastopni poraz i sada imaju skor 21-11.

Sparsi su meč prelomili početkom posljednje četvrtine – pri vođstvu Denvera 80:79 desio se interval u kojem nijedna ekipa nije mogla da pogodi ništa, a onda je Belineli pokrenuo seriju domaćih 15:0. Italijan ju je počeo i završio trojkama, odličnu minijaturu imao je i Peltl, a ni tri tajm auta nisu pomogla treneru Malounu da prekine presudni nalet Mamuza.

Ekipa Grega Popovića udvajanjima je potpuno neutralisala Nikolu Jokića, koji je odigrao jednu od najlošijih partija u posljednje vrijeme – 5 poena (1-5 iz igre za 31 min), 4 skoka, 10 asistencija, 2 ukradene i 5 izgubljenih lopti. Osim Jokića, loše veče imao je i Džamal Marej, koji je dao 9 poena, a promašio je čak 15 od 19 šuteva iz igre.

Najefikasniji kod Nagetsa bio je Uanćo Ernangomes sa 27 poena (6-7 za tri), uz 13 skokova, Malik Bizli ubacio je 22 poena (8-19 iz igre), a Montej Moris 15 (6-16 iz igre, 4ast).

Kod Sparsa (19-16) je blistao Demar Derozan sa 30 poena (9-14 iz igre), 7 skokova i 5 asistencija, Lamarkus Oldridž imao je 27 poena (13-19 iz igre) i 4 skoka, Forbs je postigao 15, Belineli 12 poena, a bivši košarkaš Partizana Davis Bertans dodao je 8 (2-3 iz igre za 25 min, 7sk).

Dalas (16-17) je prekinu seriju od šest poraza trijumfom nad Nju Orleansom 122:119. Luka Dončić ubacio je tri od četiri penala u uzbudljivoj završnici u kojoj je Entoni Dejvis promašio dvije trojke – prvo za vođstvo svog tima, a onda za produžetak.

Dončić je meč završio sa 21 poenom (5-13 iz igre, 11-12 penali za 31 min), 9 skokova i 10 asistencija, sjajan je io Dieandre Džordan sa 20 poena (7-7 iz igre) i 12 skokova, a Herison Barns i Devin Heris dali su po 16 poena.

Najbolji kod Pelikansa (15-20) bio je Entoni Dejvis sa 32 poena (14-26 iz igre) i 18 skokova, Džru Holidej imao je 25 poena (9-16 iz igre), 5 skokova i 6 asistencija, a Džulijus Rendl dodao je 23 poena (5-16 iz igre).

Memfis (19-16) je u svom karakterističnom stilu, snažnom odbranom došao do pobjede nad Klivlendom 95:87. Najbolji je bio Mark Gasol sa 20 poena (6-13 iz igre), 12 skokova, 6 asistencija i 4 rampe, Majk Konli imao je 15 poena (6-16 iz igre) i 8 asistencija, a 15 poena dao je i Kajl Anderson.

Kolin Sekston postigao je 16 poena za Kavse (8-27), najefikasniji je sa klupe bio Džordan Klarkson sa 24 poena, Džedi Osman imao je 10 poena (4-10 iz igre) i 7 skokova, a Ante Žižić počeo je u startnih pet i upisao 6 poena (2-8 iz igre za 22 min), 11 skokova i 2 asistencije.

"Luda" utakmica u Bruklinu trajala je 58 minuta, a poslije dva produžetka Netsi su dobili Hornetse sa 134:132 – prelomni koš u drugom produžetku postigao je Džo Heris, a obje ekipe imale su po nekoliko sjajnih šansi da i ranije dođu do pobjede. Samo pogledajte kako je izgledao kraj regularnog dijela:

Heris je za Netse (17-19) blistao sa 27 poena (11-14 iz igre, 6sk), najefikasniji je bio Spenser Dinvidi sa 37 poena (12-29 iz igre), uz 11 asistencija, Holis-Džeferson imao je 16 poena, 15 skokova, 6 asistencija i 3 rampe, 16 poena ubacio je i Rasel, a ruki Rodions Kurucs ubacio je 13 poena (6-9 iz igre), uz 12 skokova i 3 asistencije.

Kod Hornetsa (16-17) je najbolji bio Kemba Voker sa 35 poena (13-26 iz igre), 6 skokova i 5 asistencija, Džeremi Lemb postigao je 31 poen (11-18 iz igre, 6sk), a Vilijams je dodao 14 poena i 12 skokova.

