Dončić ostvario nevjerovatne rezultate u ovogodišnjoj sezoni

Slovenački košarkaš Luka Dončić iza sebe ima nevjerovatan NBA plej-of u kojem je bio nesporno najbolji igrač Dalas Meveriksa. Tim Džejsona Kida nije uspio da dođe do titule jer ih je sa 4-1 u finalnoj seriji porazila ekipa Boston Seltiksa.

Dončić je u finalu igrao promjenljivo, a poslije nekih poraza našao se i na meti kritika javnosti u SAD – razlog za to su bili igra u odbrani i prečeste prepirke oko sudijskih odluka. Ipak, statistika jasno pokazuje da je njegov nastup u doigravanju 2024. godine bio – istorijski.

Ovaj 25-godišnji Ljubljančanin je prvi igrač u istoriji NBA plej-ofa koji je u čitavom doigravanju ukupno zabilježio najviše poena, skokova, asistencija i ukradenih lopti!

“Tužan sam zato što smo izgubili. To je to. Nije bilo važno koliko sam povrijeđen i da li sam uopšte povrijeđen. Bio sam na terenu i probao sam da igram. Međutim, nisam uradio dovoljno”, rekao je slovenački reprezentativac posle NBA finala.

Luka Doncic is the first player in NBA history to lead the playoffs in points, rebounds, assists, and steals! OUT OF THIS WORLD pic.twitter.com/bk52Bv2Oh3