Dončić osvojio prvo priznanje u NBA ligi

Slovenački košarkaš Luka Dončić dobio je prvo priznanje u NBA ligi.

Rukovodstvo najjačeg košarkaškog takmičenja svijeta mladog Slovenca proglasilo je za najboljeg novajliju lige u dosadašnjem dijelu takmičenja, saopštila je NBA liga putem Twittera.

Do kraja novembra 19-godišnji Ljubljančanin je na 20 utakmica u prosjeku postizao 18,5 poena, 6,5 skokova, 4,3 asistencije i 1,1 ukradenu loptu, za 33,2 minute po utakmici.

Njegova ekipa Dalas Maveriks prošlu sezonu je okončala s učinkom od 24 pobjede i 58 poraza, a ove sezone je nošena Dončićem u igri za plasman u playoff s 11 pobjeda i 11 poraza.

Luka Doncic wins Western Conf. Rookie of the Month.



During Oct. & Nov, he averaged 18.5 PPG, 6.5 RPG, & 4.3 APG. #NBARooks pic.twitter.com/6veuxzUEHR