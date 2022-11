Dončić sve bliži Lebronovom rekordu

Nije mnogo trebalo Luki Dončiću da napuni baterije i opet krene da rešeta protivnički koš.

Dva meča je bio na ispod 30 poena, ali je ceh platila ekipa Portlanda koju su Maveriksi pobedili sa 117:112.

Kako je igrao Dončić, koji je postigao tripl-dabl sa 42 poena, 13 skokova i deset asistencija, najbolje svedoči izjava trenera Džejsona Kida.

"Imao je 42 poena, tripl-dabl, lagana šetnja za njega", izjavio je Kid.

Dončić je tako postao šesti igrač u istoriji NBA kom je uspjelo da ostvari četiri tripl-dabl učinka sa 40 i više poena.

Sve je bliži Lebronu Džejmsu kom je tako nešto uspelo šest puta, dok rekord drži Oskar Robertson koji je to uradio čak 22 puta.

Slovenački košarkaš je došao i na prag toga da ostvari 50. tripl-dabl u karijeri, ovo mu je bio 49, po čemu je desti u istoriji NBA.

"Napadao sam koš. Mogli ste da vidite da u posljednje dvije utakmice nisam imao ništa sa linije slobodnih bacanja, nisam bio efikasan jer nisam išao mnogo pod koš", poručio je Dončić.

Trener Kid kaže da za Dončića prošle noći jednostavno nije postojala nikakva prepreka.

"I on je ljudsko biće. To što smo izgubili dva meča u nizu i što nije igrao tako dobro, to ga je motivisalo. Oni koji su ga često gledali znaju da se on uvijek brzo vrati. To je uradio ove večeri. Mogao je bez problema da uzme utakmicu paauze i odmori malo, ali riješio je da se bori i doveo nas u poziciju da pobijedimo", dodao je trener Maveriksa.

Koliko je Dončić igrao dobro svedoči i Spenser Dinvidi koji je rekao kako je Luka uvijek na sebe odvlačio dvojicu igrača, da bi potom uslijedio pravi pas.

"Odvlačio sam odbranu, napadao koš i šutirao. Ostali su mogli da budu otvoreni za šut cijelo veče. Šutirajte, stalno im govorim to, šutirajte. Otvoreni ste, morate da šutirate. To je to. Ostaje mi da im vjerujem, to je barem lako", zaključio je Dončić, prenosi b92.