Dončić trijumf pokušao proslaviti uz hladno pivo, ali mu nije pošlo za rukom (VIDEO)

Dalas je na krilima Luke Dončića i Kajrija Irvinga napravio sjajan rezultat plasirajući se u finale plej-ofa, ali reakcije Slovenca za vrijeme i poslije utakmice nešto je što zaokupilo pašnju cijelog svijeta.

Nakon što je isprozivao sve u dvorani, računajući i Snupp Doga, pa zakazao veliko finale sa Seltiksima, Luka je u miru popio pivo u društvu oca, Saše Dončića.

Tačnije, pokušao je popiti pivo, prije nego što mu ga je oduzeo Majkl Finli – potpredsjednik košarkaških opearcija u Dalas Maveriksima.

Luka Doncic was enjoying a beer alongside his dad, before Michael Finley took it away pic.twitter.com/mfTzjBq9Ln