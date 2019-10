Dončić već u prvom meču sezone ispisao istoriju NBA

Slovenački košarkaš Luka Dončić upisao se u istoriju NBA lige već u prvoj utakmici nove sezone.

Dončić je sa 34 poena i devet skokova vodio Dalas do pobjede nad Vašingtonom rezultatom 108:100, a to je ujedno bio i najveći broj poena koje je jedan igrač do 21 godine ubacio na otvaranju sezone.

Ubacio je Dončić i četiri trojke iz devet pokušaja, a navijači su mu skandirali ''mvp, mvp.''.

Inače, Slovenac je prošle godine izabran za najboljeg rukija NBA lige, prenosi "Telegraf.rs".

Osim Dončića, sjajan utisak u pobjedi Dalasa je ostavio Letonac Kristaps Porcingis koji se sa 23 poena vratio poslije povrede i godinu i po dana pauze.