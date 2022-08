Dončić zaigrao basket s klincima na lokalnom terenu

Košarkaška reprezentacija Slovenije se u Ljubljani priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo, ali i dva kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a jedan od najboljih igrača svijeta Luka Dončić tu priliku je iskoristio i sa lokalnim klincima zaigrao basket.

Snimak kruži društvenim mrežama i na njemu se vidi igrač NBA franšize Dalasa koji sa klincima igra basket na nekom od lokalnih terena. Video je na "Twitter-u" podjelila i Svjetska košarkaška federacija FIBA uz opis: "Najsrećniji dan u njihovim životima?".

The luckiest day in their lives? TW - LukaUpdates pic.twitter.com/Q6mLNy8JcT