Dončić zaradio prvo isključenje od dolaska u NBA ligu

Slovenački košarkaš Luka Dončić zaradio je svoje prvo isključenje otkako je došao u NBA ligu.

Dončić je igrajući za svoje Dalas Maverikse dobio dvije tehničke greške što je rezultovalo preranim odlaskom u svlačionicu.

Luka je, do isključenja, odigrao 25 minuta i za to vrijeme imao katastrofalnih 3/14 iz igre (osam poena), uz pet skokova i šest asistencija.

Dalas je poražen rezultatom 111:109 od strane Indijane, a ceo "incident" kod Lukinog isključenja bio je bizaran.

Na snimku se vidi kako Slovenac šutira loptu nogom, ali su mnogi taj njegov potez okarakterisali kao fudbalsko žongliranje, a ne pokušaj da se izbace frustracije.

Svakako, ovoga puta su sudije možda malo pretjerale prilikom tehničke greške, pogotovo jer mu je to bila druga na utakmici, samim tim i isključujuća. Šta vi kažete?

Luka earned his first NBA ejection after kicking the ball into the stands