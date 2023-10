Dončićev povratak u Madrid

Košarkaši madridskog Reala savladali su Dalas rezultatom 127:123 u okviru prijateljskog susreta u "Vizink centru", za treću pobjedu protiv NBA timova.

Posljednji put se u španskoj prestonici ovakav tip utakmice igrao 2016. godine kada je Real bio bolji od Oklahome, a u timu je tada bio Luka Dončić. Ovoga puta, sa druge strane, ali bez obzira na to, puna madridska hala pozdravila ga je gromoglasnim aplauzom.

Chills. Standing O for Luka in his return to Madrid! pic.twitter.com/9rWnBqu2ge

Bilo je tu mnogo poznatih lica poput fudbalera Reala Tonija Krosa i Tiba Kurtoe, potom Dejana Bodiroge, nekadašnjeg člana te ekipe Novice Veličkovića, kao i članova šampionske generacije iz 2018. godine koja je sa Dončićem osvojila titulu Evrolige – Trej Tompkins, Jonas Mačijulis, Entoni Rendolf i Felipe Rejes.

Svi su oni bili tu da isprate povratak Dončića po prvi put od kako se baš te 2018. godine otisnuo "preko bare" u NBA i Teksas.

Nisu imali prilike pretjerano šta da vide, s obzirom na to da je u igri proveo tek pet minuta i to na samom startu. Postigao je devet poena i više se nije vraćao.

Luka is putting on a show early in his return to Madrid 9 PTS 3 3PM Mavs/Real Madrid LIVE on NBA TV pic.twitter.com/mLypRpniNs