Dragan Bajić novi selektor Sjeverne Makedonije

Dragan Bajić, aktuelni trener Igokee danas je imenovan za novog selektora muške košarkaške reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Košarkaški savez ove zemlje danas je upriličio pres konferenciju u Skopju na kojoj je predstavio Bajića kao novog kormilara Makedonaca.

Biće ovo najveći izazov u karijeri sjajnog 48-godišnjeg stručnjaka koji se proslavio na klupi Igokee. Upravo su njegovi sjajni rezultati na klupi “igosa” ove sezone bili preporuka da ga angažuje reprezentacija Sjeverne Makedonije.

Bajić je ove sezone vodio Igokeu do istorijskih rezultata u Ligi šampiona (Top 16), kao i ABA ligi u kojoj se nalazi pred plasman u plej-of. On će na klupi naslijediti Aleksandra Todorova koji nije uspio ostvariti zapažen rezultat u kvalifikacijama za Evrobasket 2022.

"Svakom treneru je čast da bude trener neke reprezentacije. Drago mi je da su ljudi poput Pere Antića i Todora Gečevskog, koji su kao igrače imali vrhunske trenere, sada odlučili da me izaberu za svog novog selektora. Dolazim sa velikom energijom i željom da radim velike stvari. Volio bih da ostanem deset godina, ako se to dogodi, to će značiti da smo u ovom periodu postigli dobre rezultate. Ono što tražim kao trener, svi moramo biti poput porodice, da dišemo kao jedno, jer je to jedini put do uspkeha“, rekao je Bajić.