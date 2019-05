Dragan Milosavljević, košarkaš Unikahe, za "Nezavisne": Igram košarku kao fudbaler

Kada pričamo o Španiji, uvijek pomislimo na temperament, sunce, more, pijesak, zvuk gitare, vino... U svemu tome najviše se izdvajaju pokrajina Andaluzija i grad Malaga, u čijim čarima već drugu godinu uživa Dragan Milosavljević. Košarkaš Unikahe u razgovoru za "Nezavisne" pričao je o životu u Malagi, sportskim ambicijama, sapunicama koje su mu pomogle sa španskim jezikom...

Milosavljević je 2017. prešao u tim iz Malage i brzo se uklopio u novu sredinu. U tome mu je mnogo pomogao saigrač iz reprezentacije Srbije Nemanja Nedović, koji je u međuvremenu otišao u Milano. Naravno, bržem uklapanju pomogli su, može se slobodno reći, i skoro idealni uslovi za život.

"Mnogo mi se sviđa život u Malagi. Ovde je sve dosta opuštenije nego kod nas. Možda je tako zbog vremena i klime, ali i samog načina života. Ljudi su dosta opušteniji. Sve mi prija", rekao je na početku razgovora sjajni košarkaš.

Prilikom prelaska u novu sredinu kao po pravilu javlja se i period prilagođavanja zbog nepoznavanja jezika, ali to za Milosavljevića nije bio veliki problem iz jednog veoma zanimljivog razloga.

"Kao dete gledao sam sapunice. Tačnije, gledale su moja majka i komšinica i ja sam bio tu pa sam pratio. Bilo je tu dosta telenovela, a sećam se Rose Salvahe (smijeh)", izjavio je Milosavljević.

Telenovele u djetinjstvu, sada horor filmovi. Popularni Gagi je poznat kao neko ko voli da gleda filmove, a posebno horore. Iako je za mnoge taj žanr jako težak "za svariti", kod njega to nije slučaj.

"Volim sve filmove, ne samo horore. Između ostalog, volim uveče da gledam horor, ali nisam se još toliko uplašio da nisam mogao da spavam (smijeh)", kazao nam je on.

Malaga sama po sebi donosi mir. Dosta je mjesta na kojima se može opustiti, a Milosavljević to koristi na pravi način kada nema treninga ili utakmice.

"Dosta zavisi od toga kako sam raspoložen i koliko sam umoran. Obavezno s porodicom idem na doručak i kafu. U Malagi je stalno lepo vreme. Ima dosta mesta za posetiti i dosta toga za videti. Trudim se da uvek obiđem i da radim nešto novo", rekao je igrač Unikahe.

Kao košarkaš nosio je dresove Napretka, Radničkog iz Kragujevca, Partizana i Albe, ali njegova sporstka karijera je lako mogla da ode nekim drugim putem jer je prvo počeo da trenira fudbal.

"Da, počeo sam kao fudbaler, ali mi nije žao što sam završio u košarci, jer sam je zavoleo više od fudbala. Ko zna, možda bih imao dobru karijeru kao fudbaler. Moja igra kao košarkaša mnogo podseća na igru fudbalera", kazao je reprezentativac Srbije i dodao da već sada zna čime bi se volio baviti jednog dana kada bude morao da završi karijeru:

"Završio sam za medicinskog tehničara, a želja mi je da jednog dana budem sportski fizioterapeut."

Njegov tim samo jednom u istoriji bio je prvak Španije i to prije 13 godina. Trenutno su peti na tabeli ACB lige i u Malagi sanjaju da možda ove godine mogu da pomrse račune favoritima.

"Imamo visoke ambicije. Želja nam je bila plasman u Evroligu, ali sada je jasno da nemamo šanse za to. Želimo da osvojimo ligu, ali teško će biti pored Real Madrida, Barselone i Baskonije. Borićemo se do kraja, imali smo dosta problema s povredama i to je možda i razlog što smo igrali sa dosta oscilacija", naglasio je Milosavljević, koji se za kraj osvrnuo na eliminaciju od Albe u četvrtfinalu Evrokupa:

"Nesrećno smo eliminisani. Bile su to teške utakmice jer Alba igra sjajno. U trećoj utakmici nismo uspeli da pobedimo iako smo vodili 15 razlike. Teško nam je pao taj poraz jer smo svi želeli da kroz Evrokup dođemo do Evrolige."

Očekujem poziv selektora

Ove godine selekciju Srbije očekuje Svjetsko prvenstvo u Kini. Dragan Milosavljević nam je istakao da očekujete poziv selektora "orlova" Aleksandra Đorđevića te da tim ima kvalitet da osvoji zlato.

"Srbija se uvek bori za medalju. Očekujem poziv selektora i verujem da možemo do zlata ako se svi igrači odazovu. Imamo stvarno dobar tim. Nadam se da neće biti povreda i da će ove godine biti sve kako treba", rekao je Milosavljević.