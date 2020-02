Dragana Svitlica: Nismo mogle pogoditi bazen, a onda...

Nakon Crvene zvezde, Trešnjevke 2009 i Beroa, košarkašice Orlova skinule su još jedan veliki skalp u regionalnoj WABA ligi. Banjalučanke su nakon jednog od najvećih preokreta u istoriji ovog takmičenja pred svojim navijačima savladale ekipu Kraljeva rezultatom 71:70 i to nakon što su na poluvremenu imale zaostatak od 22 poena razlike (27:49).

Izabranice Dragane Svitlice odigrale su još jedan meč za pamćenje i podarile klubu još jednu veliku pobjedu. "Orlice" su famoznim drugim poluvremenom meča sa Kraljevom, koje je još gajilo nade da može do fajnal fora, stigle do četvrte ovosezonske pobjede, kojom su skočile na sedmo mjesto na tabeli. Bio je to susret za infarkt, koji je odlučila poenima sjajna Tamara Rajić (13), pogodivši tri slobodna bacanja nekoliko sekundi prije kraja. Veliki doprinos epskom preokretu dale su Marina Ristić (21), Dragana Svitlica (12) i Aleksandra Begenišić (11).

"Drago mi je da nismo odustajale. Dogovorile smo se u svlačionici da nastavimo dalje, u prvom dijelu nismo mogle pogoditi olimpijski bazen. Rekla sam im da nastavimo da šutiramo, vratile smo našu igru i pokazale karakter", kaže Svitlica, koja je i ovaj put bila sjajna, kako na terenu tako i van njega.

Svitlica je vukla prave poteze u trenucima kada je njena ekipa jurila veliki zaostatak, posebno kada se odlučila da postavi zonsku odbranu.

"Postavili smo zonu 2-3, koja ih je definitivno izbila iz takta. Imali smo neku dobru energiju, a sve je krenulo od dobre odbrane. Počeli smo pogađati šuteve, digli smo publiku na noge, koja nam je dala vjetar u leđa. Na kraju smo došli do velike pobjede, koja je uslijedila nakon možda i istorijskog preokreta, što još dobija na značaju", ističe košarkašica i trener Orlova.

Jedan od najperspektivnijih trenera u regionu posebno naglašava sjajnu atmosferu koja vlada u banjalučkom kolektivu. Kad god je potrebno, Dragana uskoči na teren, kako bi pomogla svojim izabranicama - saigračicama, a često svojom energijom pokrene svoju ekipu.

"Moram da naglasim da smo mi pravi tim, jedna drugoj smo velika podrška i to je ono što krasi ovu ekipu. Ponosna samo kako treniramo, kada smo bolesni, povrijeđeni. Ja pomognem koliko mogu, daleko sam od forme, ali nama puno znači jedna rotacija", naglašava Svitlica.

Do kraja WABA lige Orlovima je preostala još jedna utakmica sav Crvenom zvezdom, a već sada se može zaključiti da je debitantska sezona bila i više nego uspješna.

"Kao neko ko je debitant koji nije znao kako sve to funkcioniše, ostvarili smo veliki uspjeh za klub i grad. To mnogo znači djevojkama. Pokazale smo da nismo za potcjenjivanje. Sada se okrećemo domaćim takmičenjima, uskoro ćemo saznati protivnika na fajnal foru Kupa BiH, a zatim slijedi završnica bh. prvenstva i prvo duel sa Čelikom. Cilj je da se domognemo finala u oba takmičenjima, mislim da smo to zaslužile", zaključila je tridesetjednogodišnja Svitlica.