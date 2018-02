Dragić nedovoljan Majamiju, Sparsi pregazili Finiks, Lebron čovjek odluke

U prva dva NBA duela odigrana u noći između srijede i četvrtka slavili su Detroit Pistonsi i Hjuston Rokitsi.

Detroit je pred svojim navijačima slavio protiv Bruklin Netsa 115:106.

Gosti su bili bolji u prvoj četvrtini, ali su ispustili prednost u završnici prve dionice i imali su nakon toga minimalno vođstvo samo sredinom druge četvrtine. Ostatak meča, kao i pobjeda, pripali su Pistonsima.

Blejk Grifin je predvosdio Pistonse do pobjede sa 25 postignutih poena, a Andre Dramond je uz 17 poena zabilježio čak 27 skokova od čega 20 u odbrani što je za Detroit bilo od velikog značaja.

Alen Krab je bio najbolji pojedinac u Bruklinu i meč je završio sa 34 poena.

Hjuston je slavio na gostovanju Majami Hitu sa 109:101.

Pred početak meča, Majami je na lijep način obilježio predstojeći nastup Gorana Dragića na Ol staru.

